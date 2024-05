Porto Real registra redução de casos de dengue em abril

Porto Real – A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, através da Vigilância Sanitária, finalizou na última semana, mais uma etapa do Levantamento Rápido de Índice Para Aedes aegypti (LIRAa).

Durante o trabalho realizado em diversos pontos da cidade, os agentes de combate às endemias verificaram uma queda significativa em termos de amostras positivas para Aedes aegypti.

Dados do Governo do Estado do Rio de Janeiro apontam que a redução dos casos de dengue chegou à casa dos 50% no último mês.

“Trata-se de um método simples e eficaz para entender onde o mosquito está. O LIRAa é importante porque nos dá informações detalhadas sobre onde o mosquito está e que tipo de recipientes ele usa para se reproduzir. Com esses dados, podemos planejar melhor como controlar o vetor e reduzir o risco de doenças. Também nos ajuda a ver a eficácia dos nossos métodos de controle e envolver a população na luta contra o Aedes”, esclareceu a coordenadora de Vigilância Sanitária, Cássia Pitasse.

A subsecretária de Saúde, Ana Carla Carvalho, disse que os resultados são reflexos de um trabalho estratégico, com atuação em diversas vertentes. “Ações como: passagem do UBV, inspeções diferenciadas exercidas pelos agentes, criação das brigadas, ação diferenciada semanal no Hospital Municipal e nos pontos estratégicos, além de intensa conscientização da população, são estratégias que fazem toda a diferença”, apontou a subsecretária.