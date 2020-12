Porto Real registra três óbitos por Covid-19 e mais quatro casos novos da doença

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2020, 12:16 horas

Porto Real- A prefeitura de Porto Real através do seu boletim epidemiológico informou que nesta quarta, dia 9 de dezembro, foram confirmados três óbitos de moradores do município, com teste positivo para Covid-19.

Um dos óbitos ocorreu no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, no último dia 4, e trata-se do óbito que estava em análise. O paciente era um homem de 81 anos e portador de patologias agravantes.

Já os outros dois óbitos ocorreram no dia 8 de dezembro. Os pacientes eram homens, de 47 e 71 anos, e ambos eram portadores de doenças crônicas e estavam internados no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda.

Nessa data também foram confirmados quatro casos novos da doença no município, sendo uma mulher de 74 anos, e três homens de 7, 36 e 47 anos.

De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 09, há total de 609 testes positivos, e 501 pacientes podem ser considerados clinicamente curados. Quatro pacientem permanecem internados, 76 estão em isolamento domiciliar e há um total de 28 óbitos.

Há 329 casos suspeitos, em análise. três pacientes estão internados e 326 seguem em isolamento domiciliar.

O formato do boletim da Covid-19, divulgado diariamente pela Prefeitura, também foi atualizado.

Por solicitação da Secretaria de Saúde, a nomenclatura “confirmados” foi substituída por “testes positivos”.

Além disso, o boletim passa a registrar o total de testes realizados no município, com a separação entre positivos e negativos.

O objetivo da Secretaria de Saúde é deixar mais fácil o entendimento da situação do município. Com isso, Porto Real soma 2843 testes para Covid-19. Desses, 609 positivos e 2234 negativos.