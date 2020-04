Porto Real registra um novo caso de coronavírus e número vai para um total de 02

Matéria publicada em 11 de abril de 2020, 13:05 horas

Houve crescimento de 50% em quatro dias

Porto Real – A prefeitura de Porto Real confirmou o segundo caso de coronavírus no município. Trata-se de um homem de 33 anos, que está sendo acompanhado pela equipe da Secretaria de Saúde, ele está em isolamento domiciliar. A confirmação veio após o resultado do teste feito no LACEN (Laboratório Central Noel Nutels), no Rio de Janeiro. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) ainda não contabilizou o caso.

– Na noite da última quinta-feira foi confirmado pelo Lacen o segundo caso da Covid-19 em Porto Real. Um homem de 33 anos testou positivo. Ele já se encontra em isolamento familiar com acompanhamento da Secretaria de Saúde. É preciso redobrar os cuidados e ficar o máximo de tempo possível dentro de casa. Faça sua parte – destacou a prefeitura em nota.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura neste sábado (11), o município tem 19 casos suspeitos de Covid-19, mas apenas seis estão em análise.

O primeiro caso foi confirmado na última terça-feira (07), onde a vítima apresentou os sintomas há dez dias. A família também está sendo acompanhada pelo Serviço de Epidemiologia de porto Real.