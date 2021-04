Porto Real, Resende e Volta Redonda oferecem vagas de emprego

Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 14:50 horas

Sul Fluminense – Pelo menos três municípios da região estão oferecendo vagas de emprego através do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Há vagas para setores como saúde, alimentação, informática e serviços gerais em Volta Redonda, Porto Real e Resende.

Interessados devem enviar o currículo pela internet ou entregá-lo presencialmente, conforme as especificidades de cada Sine.

Porto Real

As oportunidades em Porto Real são para: ajudante de cozinha (PCD), auxiliar de enfermagem, cortador de roupas, farmacêutico, motorista truck, repositor de mercadoria e soldador.

Currículos devem ser enviados para o e-mail sectrabalhoerendapmpr@gmail.com, com o nome da vaga no assunto da mensagem. O candidato também pode deixar o currículo da sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, na Rua Estevam Pederassi, 164, Centro.

Resende

Resende oferece vagas para: agente comercial, ajudantes de pedreiro/servente e de vidraceiro, analista de suporte técnico, armador, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, carpinteiro, cobrador/motoboy, encanador industrial, ferramenteiro, lubrificador, massoterapeuta, mecânico de automóveis, mecânico de empilhadeira/caminhão munck, mecânico diesel especialista em veículos pesados, operadores de empilhadeira e roçadeira, pedreiro, professor de pilares, serrador de mármore, técnicos de instalação de rede e segurança do trabalho, topógrafo, vendedores externo e interno de vidro e vidraceiro.

Candidatos devem se cadastrar no site do Sine de Resende , no qual também estão disponíveis os requisitos para cada vaga.

Volta Redonda

Já em Volta Redonda, as oportunidades são para: ajudante de mecânico (enviar currículo para mequiladm@gmail.com), auxiliar de serviços gerais (inscrições pelo aplicativo “Sine Fácil”, e cozinheiro (encaminhar currículo para rh1@gastroservice.com.br).

Além de entrar em contato diretamente por e-mail, interessados podem se candidatar pelo aplicativo Sine Fácil. Mais informações pelo telefone (24) 3346-6640.