Porto Real restringe funcionamento do comércio até dia 31 de julho

Matéria publicada em 18 de julho de 2020, 13:45 horas

Restaurantes só podem funcionar até 22h, com 30% da capacidade de lotação e bares devem ficar fechado

Porto Real – Com o aumento nos números de casos e óbitos confirmados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a prefeitura de Porto Real publicou novo decreto que restringe o funcionamento do comércio para até o dia 31 deste mês.

Casos

Em uma semana, o município registrou mais 48 moradores infectados com a doença e duas mortes por conta da Covid-19. Agora são 132 casos confirmados, sendo que 60 estão recuperados, seis internados, 61 em isolamento domiciliar, além de cinco óbitos. Porto Real possui 100 casos em análise, sendo que três estão internados, 96 em isolamento domiciliar e um óbito sob investigação.

Mudanças

De acordo com o decreto, o uso de máscara para proteção facial continua obrigatório, mas se o morador não utilizar, estará sujeito a multa.

Restaurantes devem funcionar com limite a 30% da capacidade de lotação e seu horário de funcionamento com atendimento ao público é até às 22h. De acordo com a prefeitura, está proibida a aglomeração dentro dos estabelecimentos e as mesas devem ser posicionadas com devido espaçamento entre elas.

Lanchonetes devem funcionar até às 20h, sendo proibida qualquer forma de aglomeração. Após o horário estipulado pela prefeitura, é permitido o serviço de delivery.

Barbearias e salões de beleza podem funcionar contanto que o atendimento seja de um cliente por vez.

Em todos os estabelecimentos é obrigatória a aferição de temperatura de clientes. Caso o morador tenha temperatura que determine febre, ele não poderá entrar e deve ser encaminhado para um médico.

Nos mercados e nas mercearias as filas devem ter marcação com distanciamento de 1,5m. Idosos devem ser exclusivamente atendidos entre 8h e 10h. Crianças, menores de 12 anos, estão proibidas de entrar nos mercados.