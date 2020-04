Porto Real segue com combate às arboviroses na quarentena

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 20:20 horas

Mais de três mil casas foram inspecionadas no mês passado; agentes seguem protocolo de segurança contra o coronavírus

Porto Real- O setor de Vigilância Sanitária prossegue com o trabalho de combate às arboviroses (dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana) em meio a quarentena. De acordo com a Secretaria de Saúde, 3.443 imóveis foram inspecionados em março. O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, explicou que para dar mais segurança aos agentes, por causa do novo coronavírus, a prefeitura reduziu a carga horária dos profissionais e só é permitida a inspeção nas áreas externas das casas.

– A fim de conferir mais segurança à saúde dos agentes de combate às endemias, a prefeitura resolveu reduzir parte da carga horária dos profissionais, evitando que passem muito tempo em contato com a população, como medida de contenção à Covid-19, doença causa pelo novo coronavírus. Outra estratégia é a ampliação do uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e a visita domiciliar restrita às áreas externas dos imóveis – disse o prefeito.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, fez um apelo à população para cuidar dos quintais aproveitando o período de isolamento social evitando outras doenças, já conhecidas na região.

– A Vigilância Sanitária faz um apelo à população que se encontra em quarentena. Pedimos que aproveitem o tempo em casa para intensificarem os cuidados com seus imóveis, inclusive da área externa. É importante manter estratégias já conhecidas, como: verificar constantemente pratinhos de plantas, o recipiente de degelo das geladeiras, água acumulada nos ralos, bebedouros de animais de estimação e piscinas. Também podemos citar: não deixar caixas d’água sem tampa; não deixar acúmulo de água em calhas; baldes com restos de material de construção; bem como eliminar materiais inservíveis, tais como: latas, pneus, garrafas pets, etc – enfatizou o secretário.

Ele ainda salientou a importância de os moradores abrirem os imóveis para os agentes realizarem as fiscalizações.

– Reiteramos que os agentes estão trabalhando durante a quarentena. Por isso pedimos que a população colabore não apenas com a limpeza dos quintais, mas também abrindo suas casas para que as equipes vistoriem os imóveis. Os profissionais estão orientados para que as atividades sejam realizadas com segurança, preservando a saúde não só deles, mas também da população – avaliou Luiz Fernando.

O coordenador do Programa de Controle das Arboviroses, Wendell Reis, enumerou as medidas que a Secretaria de Saúde está tomando para que os trabalhos de combate às arboviroses possam ser realizados de forma segura.

– Todas as medidas protetivas e preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde vêm sendo respeitadas pelos agentes. Dentre elas, o distanciamento de dois metros das pessoas e o uso de álcool em gel, máscaras e luvas. Além de a vistoria ser realizada apenas na área externa do imóvel, devido ao cenário epidemiológico atual, a assinatura do morador que comprova o trabalho do agente está dispensada – finalizou Wendell.