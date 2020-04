Porto Real tem dois dos três pacientes confirmados de Covid-19 recuperados

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 11:32 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real divulgou o último boletim epidemiológico na quarta-feira (29) com dados positivos sobre o coronavírus no município. De acordo com o boletim, dois dos três pacientes confirmados com a doença da Covid-19 já receberam alta hospitalar, o que significa que estão recuperados da doença por não apresentarem piora no quadro de sintomas.

Ao todo foram 88 casos notificados ao Ministério da Saúde, sendo que 18 foram descartados, 59 apresentam síndrome gripal, três casos positivos e oito que aguardam os resultados da análise laboratorial.

Porto Real recebeu recentemente 80 testes rápidos do Ministério da Saúde para detectar pacientes infectados pelo novo coronavírus. O resultado fica pronto em 15 minutos e será disponibilizado pelo Laboratório Municipal.