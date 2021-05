Porto Real terá estradas revitalizadas e nova ponte será construída

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 16:53 horas

Porto Real – Construção de ponte e revitalização de 16 quilômetros de estrada foram as pautas da reunião entre o Secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade, o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), Luiz Roberto de Souza, o vice-presidente do DER-RJ, Cledson Bitencourt, o subsecretário de Infraestrutura da Secid, Bruno Paraíso Vasconcelos, com o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), no gabinete da prefeitura do município.

As obras vão facilitar a trafegabilidade na região. A construção da nova ponte, que vai ligar os polos industriais de Resende e Porto Real, será de responsabilidade do DER-RJ e os 16 quilômetros de estrada que serão revitalizados – catorze serão recapeados e dois, ampliados – serão realizados através do convênio entre o Departamento e a prefeitura. Nesse acordo, o órgão envia o material necessário para a execução da obra e a prefeitura entra com a mão de obra.

Já a Secretaria das Cidades, por meio do Programa Estado Presente, vai ampliar o acesso para as fábricas, construir uma ciclovia no local e instalar iluminação pública no trecho.

– Para o governo é uma necessidade fazer essas obras de melhoria. Não vamos medir esforços para a obra acontecer. Já saímos daqui com o martelo batido sobre o recapeamento através do convênio com o DER, além da construção da ponte. Essas obras vão gerar desenvolvimento para a região – destacou o secretário das Cidades, Uruan de Andrade.

Também participaram da reunião o chefe de gabinete do presidente da Alerj, Rui Aguiar; os deputados estaduais Pedro Brazão, Noel de Carvalho, e Rosenverg Reis; o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e outras autoridades.