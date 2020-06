Porto Real terá ônibus de reforço a partir de segunda-feira

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 16:01 horas

Viação Falcão aumentará número de veículos disponíveis para as linhas que cortam o município

Porto Real – A Viação Falcão aumentará o número de veículos disponíveis para as linhas que cortam Porto Real, na próxima segunda-feira (29). O prefeito Ailton Marques se reuniu com o representante da empresa, que realiza o transporte coletivo intermunicipal de Porto Real, na manhã desta sexta-feira (26). Um ônibus de reforço nos dias da semana atuará nos horários entre 6h30 e 8h30 e após às 16h30. Ele estará autorizado a circular sempre que os ônibus que cumprem o horário regular alcançarem a lotação máxima de passageiros sentados.

O prefeito Ailton Marques disse que para isso, será feito o monitoramento por parte dos fiscais da própria empresa.

– Essa medida é importante para evitarmos as aglomerações que vêm ocorrendo no transporte coletivo em Porto Real. Com o retorno das atividades econômicas nos municípios, o fluxo de pessoas aumentou e naturalmente é necessário o reforço nos horários de pico – explicou, agradecendo a compreensão da empresa detentora da concessão pública, cuja responsabilidade de fiscalização cabe ao governo estadual.