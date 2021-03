Porto Real vacina 139 idosos através de campanha “drive-thru” no sábado

Matéria publicada em 22 de março de 2021, 07:57 horas

Porto Real- O município de Porto Real realizou neste final de semana a mais uma campanha de vacinação contra a Covid-19 no município.

A vacinação ocorreu na manhã de sábado, dia 20, no modelo drive-trhu, em Pessoas Idosas com 75, 76 e 77 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha atendeu 139 idosos e a aplicação aplicada foi a CoronaVac. O setor de Atenção Básica esclareceu que os idosos que não puderam comparecer no evento, serão atendidos pelos agentes de forma domiciliar no decorrer da semana.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a previsão era atender 211 pacientes na faixa etária de 75 a 77 anos. “O primeiro evento atendeu 136 idosos com 80 anos ou mais, e neste sábado, quase 140 idosos de 75 a 77 estiveram aqui. Essa é a comprovação do nosso trabalho, que é voltado para o bem-estar da população e com um atendimento comprometido em fazer sempre o melhor”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.