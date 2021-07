Porto Real vacina pessoas acima de 44 anos na segunda-feira

Matéria publicada em 4 de julho de 2021, 15:29 horas

Porto Real – Nesta segunda-feira (05), será iniciada a campanha de vacinação contra a Covid-19 para pessoas, com idade ou superior a 44 anos, em Porto Real. A campanha segue o cronograma com base no PNI (Programa Nacional de Imunização). Os moradores serão vacinados de 8h30 às 11h, nas USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte e Jardim Real; e de 13h às 15h30, nas USFs dos bairros bairros Freitas Soares, Jardim Real e Jardim das Acácias.

De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, os munícipes devem se dirigir as unidades de saúde onde são cadastrados. Eles terão que levar os seguintes documentos para a vacinação: RG e CPF, comprovante de residência, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Quem ainda não for cadastrado na Rede Pública, também deve ir à USF mais próxima de sua residência para realização do cadastro e assim receber a vacina.