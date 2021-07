Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 17:09 horas

Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA terão aulas presenciais

Porto Real – O retorno às aulas nas escolas municipais de Porto Real ocorrerá no mês de agosto, segundo a prefeitura. Para que isso ocorra, a 2ª dose de vacinas contra a Covid-19 será antecipada para profissionais da educação nos dias 02 e 06 de agosto.

O retorno presencial de todos os profissionais está marcado para o dia 16 do próximo mês, quando será iniciado o planejamento interno pedagógico para que as escolas recebam os alunos.

Na próxima semana, a prefeitura publicará um decreto anunciando o retorno presencial nas salas de aula.

Retorno dos alunos

O retorno dos alunos da Educação Infantil (Maternal III, Pré I e Pré II), Ensino Fundamental I (1º, 2º e 3º ano de escolaridade), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano de escolaridade) , EJA (Educação de Jovens e Adultos) está programado para o dia 23 de agosto, segundo a prefeitura. A carga horária presencial será entre 1h30 e 2h com aumento progressivo e gradativo ao longo do ano.

Já o retorno para Educação Infantil (Maternal II, Maternal I e Berçário), Ensino Fundamental I (4º e 5º ano de escolaridade), e Ensino Fundamental II (7º e 8º ano de escolaridade) será no dia 06 de setembro deste ano.

MP ajuíza ação para que aulas sejam retomadas em Porto Real

O Ministério Público (MP) ajuizou ação civil pública para que Porto Real retome as aulas presenciais na rede municipal de ensino. A ação foi ajuizada na terça-feira (20), e segundo o MP, as aulas devem ser retomadas considerando o fato de que Porto Real encontra-se, atualmente, na bandeira amarela de classificação com relação à Covid-19, considerada de risco mais baixo.

Porto Real já havia planejado retorno antes da ação do MP

A subsecretária de Educação, Giovana de Oliveira Silva, salientou que o município já havia planejado o retorno das aulas antes do MP ter ajuizado ação.

– Ao tempo desse ajuizamento de ação, já estávamos com o planejamento de retomar as aulas e já havíamos comunicado os professores do município sobre o retorno, através do memorando interno, nº 526 – explicou a subsecretária.