Porto Real: VIII Conferência Municipal de Saúde reúne profissionais e população - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 16:47 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real realizaou, nesta quinta-feira (23), a VIII Conferência Municipal de Saúde. Sediado na Secretaria de Assistência Social, o evento é realizado no âmbito municipal a cada quatro anos, reunindo membros da sociedade civil, profissionais de saúde e representantes de vários segmentos sociais.

Na abertura da Conferência, o prefeito Alexandre Serfiotis analisou a importância de se construir uma gestão participativa para contribuir com o sucesso das ações realizadas pela secretaria de Saúde. “Para definirmos os rumos das políticas públicas não só no município, mas em todo o país, precisamos de momentos como esse, onde a população e o governo elaboram estratégias e atuam para um bem comum”, explicou Serfiotis.

Na sequência do evento, foram realizadas duas palestras sobre o tema, a vacinação contra a covid-19 e apresentações culturais da Banda Municipal e do grupo Vem Dançar Comigo. Já a parte final da conferência foi composta pelas plenárias para abordagem dos Eixo e a eleição do Conselho Municipal de Saúde.

“Esse ano vamos abordar o tema ‘Amanhã Vai ser Outro Dia’, buscando avaliar a situação e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis municipais, estaduais e federal”, declarou o secretário de Saúde, Renato Ibrahim.

Também compareceram na conferência os vereadores Diego Graciani, Fernando Beleza e Juan Pablo, os secretários Felipe Nascimento (Comunicação) e Valéria Sá (Assistência Social).