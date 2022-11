Portugal freia reação de Gana e começa a Copa com vitória - Diário do Vale

Portugal freia reação de Gana e começa a Copa com vitória

Matéria publicada em 24 de novembro de 2022, 15:53 horas

Catar – Portugal não teve vida fácil, mas começou bem a sua caminhada na Copa do Mundo. Em jogo movimentado, principalmente no segundo tempo, a equipe de Cristiano Ronaldo derrotou Gana por 3 a 2, no estádio 974.

O primeiro tempo mostrou duas equipes disputando o jogo de maneira muita intensa, por vezes até faltosas. Cristiano teve duas grandes oportunidades e chegou até a marcar em uma delas, mas o lance acabou parado pelo juiz por causa de uma falta do português antes da finalização.

No estádio, a movimentação dos torcedores foi intensa cada vez que uma das equipes chegava perto dos gols. Os africanos, concentrados atrás de um dos gols, vibraram muito quando o elenco se reuniu no centro de campo, já no intervalo.

Os gols, no entanto, ficaram reservados para o segundo tempo. Cristiano Ronaldo sofreu um pênalti e fez o primeiro, de pênalti. Pouco depois, em jogada coletiva, Andre Ayew empatou para Gana.

O time africano, no entanto, não conseguiu frear o ímpeto adversário. Em três minutos, João Félix, de cavadinha, e Rafael Leão, com um toque de chapa no canto, mostraram qualidade para ampliar a vantagem.

Ainda deu tempo de Bukari, de cabeça, aproveitar espaço deixado pela zaga portuguesa e diminuir o prejuízo de Gana. Mas o tempo para reação já era escasso.

Aos 35 minutos, Gana perdeu a bola no ataque na busca pelo empate e Bruno Fernandes puxou o contragolpe. Com calma, o meia esperou o momento certo para servir Rafael Leão, que tocou de chapa no canto direito, sem chances para o goleiro Ati, abrindo 3 a 1.

Portugal volta a vencer um jogo de estreia na Copa do Mundo após 16 anos. A equipe havia iniciado o torneio sem triunfo nas edições de 2010, na África do Sul, 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia. Na última vez, tinha derrotado Angola por 1 a 0.