Português Álvaro Pacheco é o novo técnico do Vasco da Gama

Rio de Janeiro – Álvaro Pacheco é o novo técnico do Vasco. O português, de 52 anos, desembarcou no Rio de Janeiro neste domingo (19). Eleito o terceiro melhor treinador da liga portuguesa, Álvaro chega ao Gigante da Colina com contrato até dezembro de 2024. A cláusula de renovação do português com o Vasco é permanecia na Série A do Campeonato Brasileiro.

“Estou muito feliz, é um grande clube brasileiro. Venho com uma vontade muito grande de ajudar o Vasco. Sei quem criou, sei a história. É um clube que foi crescendo e conquistando títulos muito importantes”, afirmou o novo treinador.