Posse: Edimar Miguel e oficial de Justiça chegam ao Sindicato dos Metalúrgicos em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 16:20 horas

Volta Redonda – O presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, chegou há pouco na sede da entidade, na Rua Gustavo Lira, no Centro de Volta Redonda. Acompanhado de um oficial de Justiça, ele está com a decisão da Justiça do Trabalho da cidade, que determina a posse da nova diretoria.

O vice-presidente eleito, Odair Mariano, e advogados também estão presentes. A equipe de reportagem do DIÁRIO DO VALE acompanha o andamento da conversa no local.