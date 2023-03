Poste pega fogo no Ano Bom em Barra Mansa - Diário do Vale

Poste pega fogo no Ano Bom em Barra Mansa

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 12:30 horas

Incêndio foi apagado por um popular, utilizando um extintor



Foto cedida por João de Barros

Barra Mansa – Um poste pegou fogo no fim da manhã desta quarta-feira (22), no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. O incêndio, próximo ao supermercado 365, foi contido por um popular, que utilizou um extintor de incêndio para abater o fogo. As chamas foram controladas. A concessionaria de energia elétrica deve avaliar se serão precisos reparos na rede.