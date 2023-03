Posto de coleta de leite materno em Barra Mansa completa um ano de fundação - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 17:00 horas

Unidade está instalada no Hospital da Mulher e recebe doações de segunda a sexta



Barra Mansa – O posto de coleta de leite materno de Barra Mansa está completando um ano de fundação neste mês de março. A unidade funciona no Hospital da Mulher, localizado no Ano Bom, e tem o intuito de fazer a coleta para nutrir os recém-nascidos que precisam de atendimento na UTI e também para as mães que não possuem leite materno para seus filhos.

A diretora do Hospital da Mulher, Priscila Dotta, celebrou o aniversário da unidade e ressaltou o trabalho dos médicos, enfermeiras e funcionários para incentivar a doação de leite materno no posto de coleta. “Neste mês, comemoramos algo tão importante que é o aniversário do posto de coleta, sendo um local que faz toda a diferença para as mães e para as crianças que necessitam do leite materno com urgência. Com isso, passamos diariamente no alojamento orientando sobre a amamentação, fazendo atendimento individual no posto de coleta para as mães com dificuldade em amamentar e tirando dúvidas sobre amamentação, a fim de incentivar a doação de leite e ajudar os recém-nascidos”, destacou Priscila, alertando sobre a importância do leite materno para as crianças.

“O leite materno é perfeito para a nutrição dos bebês. Através dele, a criança tem menos chances de desenvolver problemas de risco para sua idade, como alergias, infecções, diarreias, doenças respiratórias, otites e diabetes tipo 2; além de provocar um efeito positivo na inteligência e no vínculo entre mãe e bebê”, acrescentou.

O posto de coleta está disponível para doações de segunda a sexta, de 8h às 17h, no Hospital de Mulher de Barra Mansa (Av. Tenente José Eduardo, 200, Ano Bom).