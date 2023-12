Posto de saúde do Campo Belo é revitalizado e ampliado

Angra dos Reis – A obra de reforma e ampliação da unidade de saúde do Campo Belo, que vem sendo realizada pela prefeitura de Angra dos Reis, por meio das secretarias de Infraestrutura e Obras Públicas e Saúde, está entrando na reta final. Falta pouco para que haja mais conforto e acolhimento para os pacientes e funcionários. A previsão de conclusão dos serviços é para o próximo mês.

Essa revitalização vai ampliar a oferta de atendimento à população. Com a chegada de mais uma equipe completa (médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e dentista), a unidade deixará de ser Estratégia de Saúde da Família (ESF) e passará a atender como Clínica da Família.

O posto de saúde do Campo Belo terá cinco consultórios, sendo dois deles com sanitário; recepção/espera ampliada; dois consultórios odontológicos; salas de expurgo e esterilização; sala de vacinação; sala de curativos; sala de nebulização; sala de administração; copa: sala de reunião com dois sanitários; dois sanitários públicos acessíveis; sanitários para funcionários; depósito de medicamentos; almoxarifado; depósito temporário de resíduos e depósito para material de limpeza. O telhado do imóvel também foi totalmente renovado.