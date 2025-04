Pouco inspirado, Voltaço perde mais uma na Série B

Novo Horizonte/SP – O Voltaço perdeu por 1 a 0 para o Novorizontino, neste sábado (12), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, no interior paulista, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Corrêa promoveu mudanças na equipe em relação à partida anterior. Gabriel Pinheiro estreou na defesa e o meia-atacante Vitinho Lopes assumiu a titularidade, no lugar de Mirandinha. E nenhuma dessas novidades ajudou a time, que enfrentou dificuldade para passar do meio-campo. A etapa inicial foi fraca tecnicamente, com ritmo lento. O primeiro chute a gol ocorreu apenas aos 22 minutos. O Novorizontino foi um pouco melhor, com mais posse de bola. Mas as finalizações mais perigosas pararam no goleiro Jean Drosny.

No segundo tempo, o cenário foi o mesmo. Até que aos 12 minutos, surgiu o lance que definiu a partida. Após cruzamento de Wagninho, Fabrício tocou a mão na bola dentro da área. Pênalti que Robson converteu, abrindo o placar para o Novorizontino. Em desvantagem, Rogério Corrêa tentou deixar o Voltaço mais ofensivo com as substituições, mas o time do Sul Fluminense só foi perigoso nas bolas paradas. No último minuto, teve uma boa chance de empatar, mas ficou no quase.

Com duas derrotas em dois jogos, o Volta Redonda já está na zona de rebaixamento da Segundona. O próximo jogo será na próxima quinta-feira (17), às 20h, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).