PPP do Parque da Chácara entra em fase de consulta pública em Angra

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis deu início, nesta quarta-feira (16), a consulta pública online para apresentar à população e ao mercado o projeto de concessão patrocinada de um terreno de 39.600 m² na Praia da Chácara, onde será implantado o futuro Parque da Chácara com Aquário por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). Presencialmente, as discussões sobre a proposta começarão no dia 7 de agosto, em audiência pública no auditório da Defesa Civil, no São Bento, às 10h.

A audiência integra o processo de Concessão Patrocinada para operação, manutenção e exploração comercial do parque público, implantação do aquário e do trecho ecológico do município de Angra dos Reis.

Já a consulta pública on-line permite o envio de comentários e sugestões por parte dos interessados, com o objetivo de aprimorar as disposições do edital e seus anexos, disponíveis para download no site ppp.angra.rj.gov.br. As contribuições devem ser enviadas até o dia 14 de agosto para o e-mail [email protected], contendo: nome, empresa, e-mail, telefone de contato e o comentário ou sugestão, com indicação, sempre que possível, do trecho correspondente no edital.

“É uma etapa fundamental de diálogo com a sociedade, reunindo munícipes, especialistas e investidores em torno de um projeto que promete transformar a Praia da Chácara em um parque que seja referência nacional em ecoturismo e lazer sustentável”, comentou o prefeito Cláudio Ferreti.

O secretário de Planejamento e Gestão, André Pimenta, também destacou a importância da participação coletiva para a construção e o aprimoramento do projeto.

“Queremos ouvir os moradores, empresários e especialistas para que o futuro Parque da Chácara seja uma referência em sustentabilidade, turismo e desenvolvimento urbano. Estamos falando de um equipamento que vai transformar a região central da cidade, gerando emprego, renda e qualidade de vida”, destacou.

Para mais informações estão disponíveis nos anexos do edital no site ppp.angra.rj.gov.br, que detalham as diretrizes ambientais, a política tarifária e os critérios de avaliação das propostas.