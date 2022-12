Praça da Chaminé passa por obras de remodelação em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 14:52 horas

Espaço sob o Viaduto Nossa Senhora das Graças será pavimentado em concreto para a prática de skate e ganhará árvores e iluminação

Volta Redonda – A Praça da Chaminé, que fica sob o Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, está passando por obras de remodelação. O local será totalmente pavimentado em concreto para a prática do skate e ganhará brinquedos. O investimento é de R$ 809.049,82 e o prazo para conclusão da obra é de seis meses.

Além da pista de skate, o projeto prevê a criação de uma nova área de 669,10m² de praça sob o viaduto, ambiente arborizado com bancos, iluminação e desenhos em grafite nos muros. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) é responsável pela contratação e fiscalização da empresa que está executando a obra.

Marco zero de Volta Redonda

A Chaminé Centenária é o marco zero de Volta Redonda. Construída em 1903 por José Rodrigues Peixoto, fazia parte de um engenho de cana que fabricava açúcar, aguardente e outros derivados. A torre também pertenceu à Sociedade de Laticínios Santa Cecília LTDA a partir de 1925, por esta sociedade ocupar as antigas instalações do engenho.

Em 1965, com a construção do Viaduto Nossa Senhora das Graças, o prefeito Pio de Abreu manteve-a por considerar um marco histórico municipal, sendo esta tombada como patrimônio histórico municipal, em 1985. Em março de 2002 foi restaurada.

Possui 40 metros de altura e está situada em um pedestal, sendo toda revestida de tijolo aparente. Em seu topo há um pequeno pedestal de dois metros de largura e onde se encontra a inscrição “1903”.