Praça da Colina terá fiscalização da Força-tarefa neste sábado para coibir aglomerações

Matéria publicada em 26 de setembro de 2020, 15:34 horas

Volta Redonda– Após a grande aglomeração de pessoas na noite de sexta-feira, dia 25, na Praça da Colina. A Força-tarefa, da Prefeitura de Volta Redonda, vai intensificar as fiscalizações neste sábado, dia 26, no bairro. O objetivo é evitar o “isoporzinho” que está causando aglomerações no local.

A partir das 18h, a equipe já estará atuando e contará com o apoio de viaturas, guincho e micro-ônibus da Guarda Municipal; e viaturas da Polícia Militar. Serão fiscalizados som alto, estacionamento irregular e vandalismos.

– Vamos remover veículos para o depósito, se necessário e, claro, fiscalizar menores com bebida alcoólica e coibir qualquer ato que perturbe a paz – informou o comandante da Guarda Municipal, Anderson Cateringer.

Os fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda irão verificar o cumprimento dos decretos e normas de segurança.

– A SMF fará a notificação para o cumprimento dos decretos e das normas quanto às questões sanitárias. Caso haja descumprimento, fará a cassação da permissão das atividades – complementou o secretário da pasta, Fabiano Vieira.

A equipe da força-tarefa é composta pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público. As fiscalizações são realizadas diariamente e intensificadas durante os finais de semana, durante o dia e à noite.

As denúncias são realizadas pela população através da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR. Além de atender as denúncias, a força-tarefa faz rondas nos principais centros comerciais da cidade e percorre ainda os pontos que tradicionalmente apresentam aglomeração.