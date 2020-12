Praça da Vila Odete em Itatiaia passa por serviço de revitalização

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 08:08 horas

A obra realizada ao lado da Associação de Moradores do bairro, segue avançando

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos está́ dando continuidade ao processo de revitalização da Praça da Vila Odete, localizado na rua Osmar Amorim, S/N, no bairro Vila Odete. A obra realizada ao lado da Associação de Moradores do bairro, avança a cada dia.

Segundo Carlos Alberto de Barros Soares, Secretário de Obras e Serviços Públicos, os serviços estão sendo executados para proporcionar mais lazer e comodidade aos moradores.

– Essa revitalização da Praça da Vila Odete vai ser de grande importância para os moradores da localidade, atendendo a recreação das crianças e trazendo muita comodidade e bem-estar para a população – disse o secretário.

De acordo com o projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento, o espaço contará com a construção de uma quadra esportiva com arquibancadas, rampa de acessibilidade, passeio e mobiliários urbanos, com serviços de paisagismo com o plantio de gramas e arvores ornamentais

Segundo o Secretário de Obras e Serviços Públicos, o espaço também contará com playground com gangorra, escorrega, gaiola gínica e balanço, academia ao ar livre, instalação de luminárias, pergolado e bicicletário.

O secretário Carlos Alberto destacou que no momento a equipe de trabalho está realizando a instalação das grades ao redor do campo e o serviço de pavimentação do solo. Ressaltando que as obras tiveram início em setembro, e de acordo com o cronograma, a conclusão do serviço está prevista para o primeiro semestre de 2021.