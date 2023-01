Praça do Peixe recebe projeto ‘Verão #tônoRio’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2023, 12:11 horas

Vários artistas locais estão se apresentando gratuitamente até domingo

Angra dos Reis – A Praça Zumbi dos Palmares, popularmente chamada de Praça do Peixe, está ficando cheia de moradores e turistas durante a noite, que estão curtindo as atrações oferecidas pelo Projeto Verão #tônoRio, evento realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a TurisAngra.

Um contêiner totalmente instagramável montado no local tem espaço para a divulgação das belezas de Angra dos Reis e para as atrações musicais. O evento começou na quinta-feira (26/01) e segue até domingo (29/01) com vários artistas locais se apresentando.

O presidente da TurisAngra, Marc Olichon, ressaltou a importância do evento para divulgar Angra e movimentar a economia.

– Muito importante esta parceria entre a Setur e o nosso município. Estamos sempre juntos em feiras nacionais e internacionais divulgando Angra. O #tônoRio já é sucesso em Angra. É importante destacar que todos os artistas são da cidade. Tudo organizado e seguro para a população e turistas. Todos ganham – destaca Marc.

A van do Artesanato, loja itinerante que expõe peças de artesãos do município, também está no local, apresentando os trabalhos dos angrenses. As pessoas podem visitar o interior do veículo e comprar os produtos. O coordenador do Programa Estadual de Artesanato, Marcel Vasconcelos, contou que a ação tem como objetivo estimular a atividade geradora de renda e desenvolvimento regional.

– O artesanato angrense é diferenciado. Tem toda uma identidade cultural, uma ancestralidade e um respeito em todo o estado, por isso ganha destaque em todos os projetos – explica.

Na noite desta sexta-feira (27/01), o cantor Higor animou a praça com muito pagode.

– Muito feliz. Este evento abre as portas para nós, artistas angrenses, que temos a oportunidade de mostrar nosso trabalho em casa. Convido a todos para estarem aqui com a gente. Até domingo terá muita alegria – disse o cantor Higor dos Santos.

Donos de bares e restaurantes comemoraram o movimento, que contribuiu para o fomento da economia do local. O eletricista Valério da Silva, de 55 anos, morador da Sapinhatuba, aprovou o evento.

– Maravilhoso. Após uma semana de trabalho duro, este evento vem para nos relaxar, alegrar as famílias. Muito obrigado Prefeitura, está de parabéns – elogia.

As atividades neste sábado, ocorrerão das 16h às 22h. Já no domingo, vai das 14h às 20h. Além das bandas locais tem também a apresentação de DJs.

Programação musical:

28/01- Sábado – Nosso Som (20h).

29/01- Domingo – Clube do Choro (18h).