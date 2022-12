Praça Levi Cardoso é inaugurada em Ipiabas - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2022, 16:11 horas

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí inaugurou, na manhã desta terça-feira (27), a Praça Levi Cardoso, a Praça do Parquinho em Ipiabas, que foi deslocada de seu antigo local para uma região mais central do distrito.

O secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas, explicou o andamento do processo.

“Pegamos o antigo parquinho que ficava próximo onde entraria o avião, que estava em condições precárias, o revitalizamos e o trouxemos para esse novo local. Os bancos, tanto os de madeira quanto os de pedra, foram totalmente reformados e os brinquedos presentes na praça foram uma doação da MRS, por isso, deixo aqui meu sincero agradecimento. Esse é mais um equipamento comunitário entregue nesse novo polo turístico de Ipiabas”, aponta o chefe da pasta.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre a quadra poliesportiva que está sendo construída no distrito e se atentou para as próximas obras que chegarão em 2023.

“Em breve, faremos o mesmo com a quadra poliesportiva, que será remontada, no sentido de que a população continue tendo acesso aos equipamentos, além de tudo aquilo que estamos fazendo em Ipiabas. 2023 promete, teremos mais inaugurações em Ipiabas e por toda a cidade, como novo o Centro de Referência em Assistência Social, o Cras, escolas e outras. Será mais um ano de conquistas para Barra do Piraí, isso eu posso garantir”, finaliza o prefeito.