Praça no bairro Jardim Boa Vista, em Barra Mansa recebe melhorias

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, continua realizando os trabalhos de reforma geral da Praça Santa Rita de Cássia, na Rua Prefeito Bulcão Viana, no bairro Jardim Boa Vista. De acordo com o secretário da pasta, Eros dos Santos, os moradores da localidade vão ganhar um espaço totalmente novo e com diversas melhorias.

– Nós teremos uma nova praça. Ela vai contar com playground para crianças, readequação do local onde fica a santa que dá o nome à praça, novos espaços de convivência e outras benfeitorias – citou Eros.

Ainda segundo o secretário, as obras estão a todo vapor e em breve a população poderá usufruir das melhorias. “Nossa equipe já realizou serviços de drenagem e de contenção dos decks e, neste momento, estamos trabalhando no piso e nas novas calçadas, que serão adaptadas e com acessibilidade para receber todos os públicos. Além disso, será feito um trabalho de paisagismo e a praça ganhará novas árvores de espécies da nossa Mata Atlântica – destacou.