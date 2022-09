Praça Portugal em Valença sofre atos de vandalismo

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 15:54 horas

Valença- A Praça Portugal, localizada no Bairro de Fátima, em Valença e que recentemente foi toda revitalizada e entregue a população, no último fim de semana sofreu grandes prejuízos com atos de vandalismo com depredação e pichação de vários pontos do espaço público. De acordo com a prefeitura, também houve destruição de placas indicativas e até da Bandeira em homenagem a nação portuguesa.

A Prefeitura, por meio da Diretoria de Parques e Jardins lamenta o ocorrido e informa que já estão sendo tomadas todas as providências na recuperação do equipamento público, para devolver a área de lazer a população e as crianças.

Moradores do entorno da Praça ficaram indignados com a depredação do local que foi recém-entregue a população totalmente restaurado. A ação, além de prejudicar os frequentadores do espaço, gera um custo alto para o município.

A população pode ajudar as autoridades a coibir este tipo de ato, fazendo denúncias pelo número 153 e 2452-8650;da Guarda Municipal.

.

Danificar ou destruir propriedade, seja pública ou privada, é crime, conforme o artigo 163 do Código Penal Brasileiro. A pena para quem for pego destruindo o patrimônio público pode variar de seis meses a três anos de detenção, além de multa.