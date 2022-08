Praça XV de Novembro, em Valença, tem sistema de iluminação LED concluído

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 18:09 horas

Valença- A Tecnologia gera iluminação de melhor qualidade, durabilidade e economia. Com isso, a atual Administração está investindo em diversos locais públicos que já estão recebendo o novo sistema LED.

A Praça XV de Novembro (Jardim de Baixo), no Centro de Valença, recebeu manutenção na rede elétrica e foi concluído o novo sistema de luminárias com lâmpadas led, dentro do projeto de modernização das ações de iluminação pública.

“As lâmpadas Led substituem as de alta pressão (vapor de sódio), proporcionando uma iluminação de melhor qualidade, além de mais durabilidade e economia, garantindo mais segurança para as pessoas que frequentam os locais públicos”, comentou o Diretor de Parques e Jardins, Tatto Stivanin.