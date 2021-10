Praia do Anil terá eventos esportivos neste domingo

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 19:08 horas

Angra dos Reis- A prefeitura promove neste domingo (24), na Praia do Anil, o evento Esporte e Juventude, um dia de atividades esportivas e de lazer para todo o público. Tênis de mesa, futevôlei, dança funcional, skate, patins e bike são as principais atividades que serão oferecidas das 7h às 16h. Uma das pistas da Praia do Anil ficará reservada para o evento nesse horário.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva da Juventude do município, em parceria com a Secretaria Executiva de Esporte e Lazer e a Secretaria de Eventos.

O objetivo do evento é retomar o espaço público e urbano da Praia do Anil para as atividades esportivas e de lazer, que ocorriam com bem mais frequência no local antes da pandemia. O Esporte e Juventude será feito neste domingo como uma experimentação, pois a ideia é fazer algo semelhante um domingo por mês no local.

CANOAGEM

No mesmo fim de semana (sábado, 23, e domingo, 24), Angra recebe a segunda etapa do Campeonato Estadual de Canoa Polinésia. O campeonato prevê a participação de cerca de 900 atletas, divididos em provas de 8km e 16km, nas categorias OC1 (individual), OC2 (dupla), V3 (trio) e OC6 (seis pessoas).

Os vencedores de cada categoria serão declarados os campeões estaduais. É obrigatório o uso de máscara para quem for acompanhar o evento no local.

PASSEIO CICLÍSTICO

Além do Esporte e Juventude e do estadual de canoagem, um passeio ciclístico vai animar o Centro de Angra, no domingo. O evento faz parte da programação do Outubro Rosa e conta com o apoio da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer. A concentração é na Praia do Anil, às 8h, com saída prevista para as 9h.