Pratas da casa decidem em vitória do Resende sobre o Boavista - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 16:27 horas

Gols da partida foram marcados por Igor Bolt e Bismarck, que são revelados nas categorias de base do clube

A primeira vitória do Resende no Campeonato Carioca teve grande participação das categorias de base do clube. Ao todo, sete pratas da casa estiveram em campo na partida deste domingo (22), no estádio do trabalhador, na qual o Gigante do Vale venceu a partida por 2×1 sobre o Boavista.

Além do grande número de garotos da base no time titular, o destaque maior vai para os atacantes Igor Bolt e Bismarck, autores dos gols alvinegros que garantiram o trunfo na partida. Além deles, participaram do jogo o goleiro Jefferson Luis, o lateral-direito Medina, o lateral-esquerdo Kevyn Lucas, o volante Paulo Victor e o meia Zizu.

– A gente vem trabalhando muito, se preparando para quando a chance aparecer, que possamos estar preparados. Hoje, tive mais uma oportunidade, o professor confiou em mim, novamente, e estava pronto. O Marcel (auxiliar-técnico) falou comigo que iria ter duas chances de gol e uma iria fazer. Foi isso que aconteceu e sou grato a Deus e a esta torcida, que vem nos apoiando – comemorou Bismarck.

Esta não foi a primeira vez que a dupla Igor Bolt e Bismark marcaram contra o Boavista. Ano passado, o Gigante do Vale venceu por 4 a 2, também no estádio do Trabalhador, com dois gols de cada.

– Esta dupla tem dado certo contra o Boavista. Tomara que se repita mais e mais ao longo do campeonato, para que possamos ajudar o Resende a conquistar importantes vitórias, como foi esta – ressaltou o camisa 22.

O próximo confronto do Resende será o clássico Sul Fluminense contra o Volta Redonda. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, dia 24, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.