Prazo para adesão ao cartão ‘BM Card’ termina nesta sexta

Empresas, indústrias, comércio em geral e quaisquer estabelecimentos/empregadores que adquirirem vale transporte, seguirão com o preço integral de R$ 4,95 da passagem de ônibus municipal. Para outras informações e esclarecimentos, entre em contato com o SINDPASS através do telefone: (24) 2106-5656.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, destacou a importância de o público estar realizando este registro para ter direito ao benefício. “Através de um esforço do governo municipal e um trabalho bem desenvolvido, foi conquistado esse benefício importante para que o morador não gaste nenhum valor a mais com a tarifa de ônibus. A prefeitura estará subsidiando a passagem para o cidadão, porém, é preciso que ele realize o seu cadastro corretamente”, comunicou.