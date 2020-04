Prazo para pagamento do IPTU em cota única termina no dia 18

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 08:54 horas

Contribuintes de Volta Redonda que optarem pelo pagamento parcelado, em seis vezes, têm até 30 de junho para quitar a primeira parcela

Volta Redonda – A prefeitura prorrogou até o próximo sábado, dia 18, o prazo para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020 em cota única com desconto de 10%. Para pagar parcelado em seis vezes, o contribuinte tem até o dia 30 de junho deste ano para quitar a primeira parcela. A segunda deve ser paga até o último dia de julho e o vencimento se mantém, sempre no último dia do mês, até novembro de 2020.

Em ambos os casos é necessária a retirada de um novo boleto bancário para efetuar o pagamento. A segunda via dos carnês está disponível no site oficial da prefeitura ou pelo link: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/13-geral/463-impostos-e-taxas/. Assim, o pagamento pode ser feito nos caixas eletrônicos em qualquer instituição financeira. Quem optar pelo pagamento em dinheiro, com atendente – “na boca do caixa”, deve procurar as agências da Caixa Econômica Federal (CEF) ou casas lotéricas.

Para retirar a segunda via do carnê de IPTU, os contribuintes também podem acessar o site: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/ e clicar na aba sobre o assunto. Automaticamente serão direcionados à página com as opções de IPTU e IPTU Digital e outros serviços. Após selecionar a opção IPTU, uma página da Secretaria de Fazenda será aberta. Lá o contribuinte irá encontrar a opção da 2ª via do IPTU, podendo retirar sua guia de pagamento após inserir a Inscrição Imobiliária (número de 12 algoritmos). Para receber o carnê digital a partir de 2020, o cadastro deve ser feito no site: http://iptudigital.voltaredonda.rj.gov.br/.

A prorrogação do prazo para pagamento do IPTU 2020 foi uma das ações definidas pelo Decreto nº 16.094, do último dia 30 de março. O documento prevê medidas econômicas por conta do plano de contingência contra a proliferação do novo coronavírus, com o objetivo de amenizar o impacto financeiro da pandemia no cidadão.

O Decreto nº 16.094 também definiu outras medidas que beneficiam parcelas da população. A validade dos Alvarás Provisórios de Atividades Econômicas e Sociais foi prorrogada por 60 dias; a taxa do comércio eventual, ambulante e feirante, com vencimento no último dia 31 de março, poderá ser paga até o próximo dia 31 de agosto; e o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) cobrado dos profissionais autônomos/liberais, referente ao primeiro trimestre de 2020, que também deveria ser pago em 31 do mês passado, foi prorrogado para 10 de agosto deste ano.