Pré-candidatura de Pedrosa reúne lideranças do PT em Pinheral

Pinheiral – O lançamento da pré-candidatura do prefeito Rivalney Pedrosa e da vice-prefeita Erika Oliveira reuniu centenas de militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e diversas lideranças regionais e nacionais, neste sábado (22). O evento foi celebrado no Centro de Convenções da cidade, e contou com a presença políticos do PT.

Entre os presentes estavam a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o deputado federal Lindberg Farias, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o deputado estadual Jari de Oliveira, responsável por organizar e promover o encontro.

O evento também contou com a presença de lideranças do PSB no Sul Fluminense.

Erica Assis, que foi indicada pelo PSB para concorrer como vice-prefeita na chapa de Pedrosa no final do mês de maio, assumiu o compromisso com a mesma dedicação que desempenha o papel de presidente municipal do partido e de quando era presidente de associação de bairro.

O deputado Jari, representante do PSB no Sul Fluminense, afirmou que a chapa Pedrosa, que teve dois mandatos como vereador de Pinheiral, e Erica Assis, que preside o PSB na cidade e foi presidente da Associação de Moradores do Bairro Varjão, une duas pessoas que conhecem as necessidades dos moradores. “Acredito que essa chapa traz uma esperança de renovação para Pinheiral”, disse.

“A proximidade com os moradores de Pinheiral é o meu diferencial. Faço parte dessa comunidade, conheço suas prioridades e na prefeitura vou poder colaborar para melhorar a qualidade de vida da população”, falou Erica.

O ex-prefeito de Pinheiral, José Arimathéa, também é um entusiasta da chapa PT-PSB. “Com essa dupla, o município pode ser beneficiado pela construção política que o PSB está fazendo por uma gestão democrática e participativa, com vistas à população mais necessitada, com transparência e participação popular”, disse Arimathéa.