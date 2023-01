Pré-Carnaval de Volta Redonda terá cinco dias de folia - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 16:00 horas

Festa contará com vários blocos e baile da Melhor Idade na Ilha São João



Volta Redonda – Secretaria Municipal de Cultura (SMC) divulgou nesta quarta-feira (25), a programação oficial do ‘Pré-Folia Volta Redonda’. Haverá cinco dias de folia na Ilha São João, com blocos e a novidade deste ano: o baile da Melhor Idade, que vai acontecer no dia 15 de fevereiro, a partir das 15h.

A festividade ainda inclui desfile de blocos de rua em outros bairros do município no período do Carnaval. O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, citou que a programação conta com blocos plurais para todos os públicos.

“Vamos proporcionar um evento seguro com apoio aos blocos da cidade. Os blocos que historicamente têm uma expectativa de público maior vão se apresentar na Ilha São João. Essa decisão foi uma iniciativa das forças de segurança pública que estarão presentes no local”, disse o secretário.

Programação completa

Dia 04/02 – Bloquinho infantil ‘Mamãe Eu Quero Sambar’, às 14h, Rua 18, Memorial Zumbi dos Palmares, no bairro Vila Santa Cecília;

Dia 05/02 – Bloco LGBTI Folia ‘Nossa Cidade, Nossas Identidades’, às 15h, na Ilha São João;

Dia 10/02 – Pré-folia com show, abertura dos portões às 19h, na Ilha São João;

Dia 11/02 – Pré-folia com show, abertura dos portões às 14h, Ilha São João;

Dia 11/02 – Bloco ‘Alegria, Alegria’, às 18h, Rua C, Praça Ayrton

Senna, no bairro Parque das Ilhas;

Dia 12/02 – Bloco ‘Tô no Brilho’, abertura dos portões às 15h, na Ilha São João;

Dia 12/02 – Bloco ‘De Volta na Redonda’, às 10h, Rua 60, nº 59,

no Colégio Macedo Soares, Vila Santa Cecília;

Dia 15/02 – Baile da Melhor Idade, abertura dos portões às 15h, na Ilha São João;

Dia 17/02 – Bloco ‘Piranhas do Beco’, às 17h, Rua 41C, na Vila Santa Cecília;

Dia 17/02 – Bloco Tacalipal, às 17h, Rua 227, Praça Maria Amélia

Diogo, bairro Eucaliptal;

Dia 18/02 – Bloco ‘Vai da Merda’, às 15h, Rua 42, nº70 (Bar do

Caixote), no bairro Jardim Tiradentes;

Dia 18/02 – ‘Bloco dos Caretas’, às 17h, Rua 318 (Sede Bloco

Carnavalesco os Caretas), no bairro Sessenta;

Dia 19/02 – Bloco ‘Pé de Galinha’, às 15h, Av. Dr. Walter Granato da Rocha – Sede Associação Carnavalesca Pé de Galinha, no bairro Jardim Tiradentes;

Dia 20/02 – Bloco ‘Nós na Rua com Sabor de Mel’, às 15h, Rua Campos – Biblioteca Comunitária, no bairro Siderlândia;

Dia 21/02 – ‘Bloco do Lençol’, às 15h, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília;

Dia 25/02 – Bloco ‘Arrastão do Conforto’, às 15h, Rua 235, no bairro Conforto;

Dia 05/03 – ‘Bloco dos Cria de Santa Cruz’, às 15h, Av. dos

Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz.