Pré-Folia agita final de semana em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 12:56 horas

Volta Redonda – O último final de semana mostrou que o Carnaval de Volta Redonda vai aquecer a cidade. O “Pré-Folia” contou com shows de artistas da região, na sexta e sábado (10 e 11), na Ilha São João. Além dos artistas, os foliões ainda aproveitaram a praça de alimentação e espaço kids.

“Fizemos na sexta-feira e sábado um evento para as famílias de Volta Redonda que curtem a alegria do carnaval com muita música e segurança. Ao longo da semana, continuaremos apoiando os blocos de ruas nos bairros, garantindo a tradição do carnaval na cidade”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Nem mesmo a chuva desanimou os foliões. “Muito bom, organizado, com músicas boas para todo mundo se divertir. Trazer para a Ilha São João foi uma boa ideia, por conta da estrutura e também da segurança, até para as crianças, que podem brincar e os pais ficarem mais tranquilos do que se fosse na rua”, afirmou Maria da Conceição, de 67 anos, moradora do Recanto do Sol, que estava dançando todas as músicas e se divertindo com as amigas.

Muitos casais aproveitaram a Pré-Folia Volta Redonda para se divertirem e, claro, usar fantasias combinando. “Muitos anos que não tínhamos o Carnaval por conta da pandemia da Covid-19 e sentimos falta disso. Muita gente pode até não ligar para a festa, mas ainda temos o espírito dentro da gente, sentimos vontade de montar uma fantasia e viemos nos divertir”, contou Amanda Cavalcante, de 22 anos, que estava acompanhada de Pedro Lucas, de 21 anos.

Programação

Dia 16/02 – Baile “Vem junto com a Melhor Idade”, abertura dos portões às 14h, Ilha São João;

Dia 17/02 – Bloco “Piranhas do Beco”, às 17h, Rua 41C, Vila Santa Cecília;

Dia 17/02 – Bloco Tacalipal, às 17h, Rua 227, Praça Maria Amélia Diogo, bairro Eucaliptal;

Dia 18/02 – Bloco “Vai da Merda”, às 15h, Rua 42, nº70 (Bar do Caixote), bairro Jardim Tiradentes;

Dia 18/02 – “Bloco dos Caretas”, às 17h, Rua 318 – (Sede Bloco Carnavalesco os Caretas), bairro Sessenta;

Dia 19/02 – Bloco “Pé de Galinha”, às 15h, Av. Dr. Walter Granato da Rocha – Sede Associação Carnavalesca Pé de Galinha, bairro Jardim Tiradentes;

Dia 20/02 – Bloco “Nós na Rua com Sabor de Mel”, às 15h, Rua Campos – Biblioteca Comunitária, bairro Siderlândia;

Dia 21/02 – “Bloco do Lençol”, às 15h, Praça Brasil, Vila Santa Cecília;

Dia 25/02 – Bloco “Arrastão do Conforto”, às 15h, Rua 235 – bairro Conforto;

Dia 05/03 – “Bloco dos Cria de Santa Cruz”, às 15h, Av. dos Ex-Combatentes, bairro Santa Cruz.

Segurança

A segurança para os foliões está entre as prioridades da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda. O “Circuito Carna VR 2023”, com o intuito de alinhar e debater sobre a segurança nos blocos de carnaval, teve início no dia 5 de fevereiro e vai até 5 de março.

“Estamos empenhados em garantir e manter a ordem no período de carnaval. Seremos rígidos com relação ao horário de início e de término, e com o compromisso dos organizadores. Sabemos que as pessoas gostam de festejar e estiveram privadas disso por um bom tempo, por causa da pandemia. É natural que elas estejam animadas. Queremos que os blocos de carnaval sejam aproveitados ao máximo, mas que as pessoas venham sem animosidades, para evitar tumultos”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique, frisando que serão feitos acompanhamento o efetivo da Guarda Municipal (GMVR) e ação conjunta com a Polícia Militar, com planejamento para que possíveis transtornos sejam minimizados. Atualmente existem aproximadamente 13 bairros da cidade envolvidos no circuito de blocos.

Festa para todos

Durante todo o mês de fevereiro, A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), programou uma série de eventos para animar o dia dos usuários. As festas temáticas têm como objetivo promover a integração e diversão das crianças, adolescentes e idosos que frequentam as unidades espalhadas pela cidade.

Programação

Quarta-feira, dia 15, o Cras do bairro São Luiz vai promover um bloquinho de carnaval para o público infantil, das 14 às 16h30hs.

Na quinta-feira, dia 16, a festa carnavalesca acontece nos Cras dos bairros Açude e Voldac. Na unidade do Açude a festa será realizada das 9h às 12h, com o grupo dos idosos “Oceano da Sabedoria”. Já na parte da tarde, das 14 às 16 hs, é a vez do Cras do bairro Voldac promover a festa para os idosos do grupo “Esperança”.

Para fechar a semana, na sexta-feira, dia 17, o Cras do São Sebastião vai realizar a “Tarde Carnavalesca das Crianças”, a partir das 14hs.

No dia 24 (sexta-feira), o baile de carnaval acontece das 14 às 16h30hs, na unidade do bairro Nova Primavera. Para encerrar as atividades alusivas ao carnaval, o Cras do Padre Josimo realiza o “Dia da Alegria”, no dia 27.