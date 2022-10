Pré-matrícula 2023 da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa será online

O final do ano letivo de 2022 se aproxima e, com isso, a Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa reuniu os gestores das unidades escolares de toda a rede nesta segunda-feira, 10, para definir novas diretrizes, regras e informações sobre pré-matrícula, chamamento escolar e como os dados da avaliação diagnóstica serão usados. O encontro aconteceu no período da manhã e da tarde na Escola Municipal Washington Luiz, no bairro da Saudade.A nota do Ideb, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do município foi divulgada e neste ano a dos anos iniciais ficou em 5,6 e a dos anos finais ficou em 5,3. Esse dado acrescentado à Avaliação Diagnóstica, uma ponderação interna para entender o nível dos alunos da rede, poderá proporcionar estratégias mais eficazes para a melhoria na educação básica.De acordo com o secretário de Educação, Marcus Barros, esta primeira avaliação municipal é muito importante. Ainda de acordo com ele, os materiais adquiridos nas pesquisas são estratégicos e serão explorados pela Secretaria e por cada instituição de ensino para estabelecer melhorias profundas no ensino.“Estamos dando feedbacks da avaliação diagnóstica que aplicamos, vamos consumir esses indicadores da melhor e mais produtiva maneira e estamos tratando disso nesta reunião com todos os diretores”, ressaltou Marcus.Outro assunto abordado no encontro foi o chamamento escolar e a pré-matrícula. Neste ano, os alunos ingressantes realizarão a pré-matrícula online.A gerente de Educação Básica da Secretaria, Alessandra Mara, ressalta a importância do chamamento escolar e da pré-matrícula. “O chamamento escolar é para as crianças ingressantes, aqueles alunos que ainda não estão matriculados em unidades regulares do município e são esses alunos que devem iniciar o procedimento online”, comenta.Para aqueles que estão matriculados em escolas regulares, sendo públicas ou privadas, devem procurar as instituições desejadas e realizar a matrícula por transferência.Todas as escolas da rede municipal e a Prefeitura estarão abertas e preparadas para receberem as famílias e ajudá-las na realização da pré-matrícula. O secretário evidencia que na última etapa, os alunos devem comparecer à instituição para finalizar o processo. “É importante que os alunos façam todas as etapas da matrícula, se não forem realizadas a vaga será aberta”, concluiu.

