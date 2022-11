Pré-matrícula termina neste sábado em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 16:35 horas

Barra do Piraí – A pré-matrícula em Barra do Piraí vai até às 23h59 deste sábado (26) e deve ser realizada no portal específico (matricula.educonectebp.net), para a Educação Infantil (creche e pré-escolar), Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e de Jovens e Adultos (EJA). A pré-matrícula é feita para alunos que não são da rede municipal de ensino ou para aqueles que já estudam em alguma escola municipal e querem mudar de unidade.

Após o processo de renovação, que é apenas para alunos já matriculados na rede municipal, a Secretaria de Educação lançou a pré-matrícula para os interessados em ingressar em uma das unidades de ensino de Barra do Piraí. Hoje são mais de 9 mil alunos distribuídos em 37 escolas em diferentes bairros. Segundo o secretário Interino de Educação, Wanderson Barbosa, existem vários critérios para que a pré-matrícula seja feita, mas que os pais devem ficar atentos para não perderem o prazo.

“Temos um carinho muito grande com os nossos alunos. E, por isso, estamos disponibilizando esta plataforma. No entanto, temos que ficar atentos às etapas do processo. O primeiro foi o da renovação; agora, a pré-matrícula. E o último será a matrícula em si. Lá no site temos o passo a passo para que tudo seja feito de maneira efetiva, possibilitando que o aluno estude próximo a sua residência”, completa Wanderson.

Para fazer a pré-matrícula, o responsável pelo aluno deve acessar a plataforma online do EduConecte. O site ajuda o usuário a encontrar a melhor opção, de acordo com as regras estipuladas pela rede de ensino. Além de candidatar-se às vagas, o interessado pode acompanhar a sua inscrição até a fase da matrícula, esta que será realizada presencialmente.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, aponta que ter um site para essa finalidade tem sido muito importante, pois é uma forma eficiente para os pais manterem seus filhos nas escolas.

“Antes, era danoso ao ensino ter que esperar que os pais fossem às unidades escolares para, simplesmente, garantir as vagas. Agora, com os smartphones, eles podem fazer isso rapidamente, de forma segura. Bastam pequenos cliques para que os estudantes se vejam disposto a estudar. A educação muda o mundo; não jogue fora essa oportunidade”, arremata o prefeito.