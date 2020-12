Pré-matrículas para escolas estaduais começam hoje, dia 4

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 09:17 horas

Rio de Janeiro – A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) abre, nesta sexta-feira, dia 4, o período de pré-matrículas para escolas da rede pública. São mais de mil unidades de ensino estaduais com oportunidades disponíveis. As inscrições devem ser feitas pelo site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br).

A Seeduc reforça que a 1ª fase da pré-matrícula não acontece por ordem de inscrição. Os estudantes são alocados obedecendo aos seguintes critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente, nesta ordem:

1 – preferência à pessoa com deficiência; 2 – preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos; 3 – permanência na Rede Pública de Ensino; 4 – proximidade da residência; 5 – em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.

No site Matrícula Fácil, o aluno encontrará informações sobre como se inscrever; escolas com vagas disponíveis; idade para cada série ofertada; como e quando confirmar a matrícula na escola.

No dia 30 de dezembro, o resultado da alocação será divulgado no site Matrícula Fácil. Na página, o responsável – ou o aluno maior de 18 anos – poderá verificar o dia e o horário agendados para que compareça à escola e realize a confirmação da matrícula, no período de 4 a 14 de janeiro de 2021.

A matrícula informatizada conta com a parceria do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj).

Matrículas

Para o ano letivo de 2021, a Seeduc prevê uma matrícula especial para que os estudantes de terminalidade do Ensino Médio possam aprofundar o conteúdo do último ano, caso desejem. O calendário para essas matrículas especiais está sendo elaborado pela pasta e será divulgado em separado.

Serviço

Período de pré-matrículas pela internet: de 4 a 22 de dezembro (www.matriculafacil.rj.gov.br)

Resultado da alocação: 30 de dezembro (divulgação no site www.matriculafacil.rj.gov.br)

Confirmação da pré-matrícula: de 04 a 14 de janeiro de 2021 (em dia e horário informados no www.matriculafacil.rj.gov.br)