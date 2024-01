Pré-Olímpico: Brasil vira sobre o Equador e se classifica para o Quadrangular Final

Caracas- A Seleção Brasileira Sub-23, está classificada para o Quadrangular final do Pré-Olímpico, disputado na Venezuela. A classificação veio após a boa vitória de virada por 2×1 sobre o Equador, em uma tarde de forte calor no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas.

A equipe canarinho que havia vencido os seus dois primeiros jogos na competição, começou em cima do adversário, já nos primeiros minutos de bola rolando. O Equador que também precisava da vitória para fins de classificação no torneio logo tratou de adiantar as suas linhas e por um instante teve mais posse de bola, mas quem finalizou com mais perigo foi Brasil, em duas oportunidades, com uma perigosa cabeçada de Endrick, aos 18 minutos e em com Kelvin, aos 23 em uma boa finalização defendida pelo goleiro equatoriano.

E assim o primeiro tempo seguiu bem disputado.

Gols e decisiva virada na segunda etapa

O segundo tempo começou com o Brasil criando oportunidades. O Equador reagiu, e logo aos 13 minutos, abriu o placar com Patrick Mercado, que chutou da entrada da área, a boa desviou na zaga brasileira e ‘matou’ o goleiro brasileiro Mycael,

Com o derradeiro gol, o time brasileiro foi para cima pressionando o adversário. E deu certo. Aos 19, Endrick, chutou cruzado pela esquerda e Marlon Gomes, apareceu no meio da defesa empurrando para o gol equatoriano, empatando o jogo.

O Brasil continuou pressionando e John Kennedy quase marcou mais um, em uma perigosa finalização.

A virada brasileira veio aos 29 minutos, quando Gabriel Pirani, chutou, a bola bateu no defensor, e sobrou novamente para ele que tirou do goleiro em uma eficiente finalização.

Sem opção o Equador se viu obrigado a tentar empatar a partida, mas sempre esbarrava na precisa marcação do time de Ramon Menezes. A qualidade do time brasileiro prevaleceu e assim a seleção brasileira, garantiu a vitória e a classificação antecipada para o quadrangular final do Pré-Olímpico.