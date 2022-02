Pré-vestibular social será ofertado a estudantes de Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 22:44 horas

Barra Mansa – Ingressar no Ensino Superior é uma preocupação comum entre os jovens que estão no último ano do Ensino Médio. Com a finalidade de ajudá-los a se preparar melhor para conseguirem o tão esperado ingresso na próxima etapa de aprendizagem, a Prefeitura de Barra Mansa e a UERJ firmaram um convênio para que o polo de extensão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro ofertasse aos jovens o Pré-Vestibular Social. O cadastro para concorrer a uma das 160 vagas, gratuitas, começa na quarta-feira, dia 09, no site da prefeitura (www.barramansa.rj.gov.br).

De acordo com o coordenador geral do projeto da UERJ em Barra Mansa, Abílio Pedra, as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h30. A previsão é de que elas aconteçam em quatro polos espalhados pela cidade, a fim de atender o maior número de jovens possível. O início das atividades será no próximo dia 21.

– O processo de inscrição visa o preenchimento de 160 vagas nesta primeira etapa, mas que podem ser ampliadas futuramente. As duas últimas semanas foram de preparação intensa, com a seleção criteriosa do corpo docente, e que nos deixou extremamente felizes. Teremos professores da rede privada de ensino, das melhores escolas de Barra Mansa e Volta Redonda como também de cursinhos de pré-vestibular reconhecidos na região – destacou Abílio.

Para se cadastrar, o estudante terá que acessar o site da prefeitura, entre os próximos dias 09 e 16, e clicar no banner ‘Pré-vestibular Social’. Ele preencherá uma ficha de inscrição, e após este processo a equipe do Polo UERJ Barra Mansa fará contato através de mensagem por e-mail ou telefone. Em um segundo momento, os alunos deverão comparecer à unidade de ensino determinada e apresentar documentação pessoal.

– Nosso objetivo é propiciar a estes jovens uma opção gratuita de ensino de qualidade, dentro dos padrões UERJ, pois a educação é o passaporte para um futuro melhor. Garanti pessoalmente ao reitor da UERJ, Ricardo Lodi, e ao prefeito Rodrigo Drable, que nos esforçaríamos para montar uma grande equipe para Barra Mansa. O prefeito quer o melhor para os nossos alunos – ressaltou Abílio Pedra.

Além do Pré-vestibular Social, o Polo de extensão da UERJ no município vai abrir inscrições para outras atividades educacionais, culturais e esportivas, procurando atender ao maior número possível de alunos de todas as idades.