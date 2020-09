Preços dos alimentos disparam e preocupam chefes de família

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 14:21 horas

Procon de Barra Mansa garante que está fiscalizando supermercados; economista diz que por enquanto a alta deve permanecer

Barra Mansa – Desde o início desta semana, as donas de casa e chefes de família vêm usando as redes sociais para se queixarem da disparada nos preços de alguns alimentos da cesta básica como o óleo, arroz, leite e feijão. Fotos com os novos preços desses produtos estão sendo expostas com pedidos de fiscalizações mais rigorosas por parte do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor); no entanto, economistas justificam a alta.

O aposentado José Carlos Fernandes, de 70 anos, faz compras para ele e a esposa e também para a filha, que trabalha fora. Ele conta que na última quarta-feira (2), mesmo optando em fazer pesquisas em diferentes supermercados, ficou assustado com os preços.

– A compra que faço para minha casa é pouca coisa porque somos só eu e a minha esposa, mas, para a casa da minha filha a compra é grande porque ela tem quatro filhas. O arroz que estamos acostumados a consumir estava quase R$ 20 reais e antes custava de R$ 14 a 16 reais, o óleo mais barato que encontrei estava R$ 5.95 e o leite, que compro em grande quantidade para as crianças, estava custando R$ 5,05. A coisa está cada dia mais difícil e a gente que é pobre é que acaba sofrendo com isso tudo – lamentou o aposentado.

A dona de casa Marlene Oliveira, de 52 anos, que sempre faz as compras de casa na primeira semana do mês, também se mostrou insatisfeita com os preços de alguns alimentos. Na opinião dela, mesmo com algumas famílias recebendo o auxílio emergencial do governo, a alta dos alimentos irá refletir diretamente no consumo dos menos favorecidos.

– Na minha casa somos eu, meu marido e meu filho apenas, mas sabemos que há famílias com muitas pessoas, inclusive idosos e crianças, onde um pacote de arroz, que está R$ 20 reais, não dura uma semana, onde o litro do leite, que está mais de R$ 5 reais, não dura um dia. Como essas pessoas vão fazer? É um absurdo esse aumento em meio a tudo de ruim que já está sendo causado por essa pandemia – enfatizou Marlene.

Economista explica a alta

Conforme explica a economista Sônia Vilela, a alta desses produtos, nesse momento, pode ser justificada por alguns fatores. Entre eles, principalmente, ela destaca o aumento das exportações de alimentos promovidos pela insegurança dos países diante da incerteza de quanto tempo duraria a pandemia pelo novo coronavírus, o que fez com que muitos passassem a estocar alimentos, aumentando a demanda. De acordo com Sônia, esses preços não devem baixar, por enquanto, já que as exportações desses produtos continuam a todo vapor; contudo, não devem sofrer mais alterações.

– Teremos uma população muito grande, sem renda e sem trabalho formal, ainda por um bom tempo, e isso intimidará novos aumentos de preços – acrescentou a economista.

De acordo com Sônia, a alimentação aumentou 1,27%.no mês de agosto segundo índice da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que mede a variação pela cidade de São Paulo. Já o IPCA (Índice de Preços para o Consumidor Amplo) medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), segundo ela, aponta um aumento de 0,23% no mês de agosto e o IGP-M da FGV (Fundação Getúlio Vargas) tem previsão de 1,84% no mês.

– Os índices só serão divulgados no próximo dia nove de setembro; no entanto, o consumidor já está sentindo no bolso. Para enfrentar esse período, as donas de casa terão que ser mais criativas e fazer mais e mais pesquisas de preços. Há muitas disparidades dos preços no varejo, daí usar sua rede de relacionamento para informar preços será de grande valia. Substituir também será necessário em tudo que for possível, para defender suas rendas e bem-estar – disse a economista.

Reduzindo a margem de lucro

Proprietário de um supermercado de médio porte, em Barra Mansa, o comerciante Ademir de Carvalho Franco ressalta que, assim como os consumidores, os empresários do setor também foram surpreendidos com essa disparada no preço de determinados alimentos, nos últimos dias. De acordo com ele, a saída para muitos, como é o seu caso, foi reduzir sua margem de lucro para que o repasse dos valores não fosse ainda maior para os clientes.

– Tudo isso que está acontecendo com o preço do arroz, óleo, leite e carne, hoje os grandes vilões, é reflexo da exportação para a China e esperamos que se estabilize logo, porque acaba que quem sofre é o povo, as pessoas menos favorecidas. Para evitar um impacto maior para os meus clientes eu tive que fazer o seguinte: se eu antes eu trabalhava com 20% de margem de lucro, agora estou tendo que reduzir essa margem para cerca de 12% a 15%. Em determinados produtos não estou quase tendo lucro, mas tudo para não perder o cliente – disse Franco.

Segundo ele, desde que teve início a pandemia, quando outros produtos também sofreram alta como, por exemplo, o alho, sua loja foi fiscalizada por agentes do Procon. Para justificar os preços, ele explica que todas as notas são apresentadas e é feito um comparativo dos preços de custo das mercadores antes e depois da pandemia.

– Tenho nota de tudo para mostrar ao Procon. Quando começou a pandemia nos comprávamos o feijão a R$ 3 reais e hoje ele nos é vendido a R$ 5; o óleo custava pra gente R$ 3,42 e hoje estamos comprando a R$ 5,42; o leite nós estávamos comprando a R$ 2,80, 2,90 e hoje está saindo a R$ 4,07. Infelizmente, alta é reflexo disso. Tudo está muito mais caro – comparou o empresário.

Procon mantém a fiscalização

Conforme ressaltou a gerente do Procon de Barra Mansa, Natália Sousa Goulart da Fonseca, o órgão está ciente da alta nos preços desses produtos e tem mantido a fiscalização diária, seja pela rotina e também por causa das diversas denúncias que vem recebendo.

– Nas fiscalizações, costumamos pedir a nota fiscal desses produtos para saber por quanto foram comprados e verificar se a margem de lucro está razoável ou não. Ocorre que, infelizmente, na grande maioria das vezes, o produto já veio mais caro do fornecedor. Foi um aumento geral, por reflexo da pandemia, da recessão e do aumento no volume da exportação de alimentos. Quando se trata de preço abusivo, o Procon age autuando o estabelecimento e exigindo a regularização do preço do produto – esclareceu Natália.

De acordo com ela, a orientação do Procon é para que os consumidores continuem fazendo denúncias, seja presencialmente, por telefone ou pela página do Procon no Facebook.

– Cada denúncia é levada a sério e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que o consumidor seja respeitado nesse momento tão delicado – concluiu a gerente.