Prédio desaba em Nilópolis e deixa um morto e três feridos

Rio – Um prédio desabou no início da manhã deste domingo (24), no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, deixando uma pessoa morta e três feridos. Segundo a Defesa Civil do Estado, a estrutura veio abaixo pouco antes de 6h45, quando foram feitos os primeiros chamados para o Corpo de Bombeiros.

O prédio tinha três andares. O corpo de um homem foi localizado nos escombros e três vítimas feridas foram resgatadas e levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. As primeiras informações é que o prédio tinha três apartamentos.

Bombeiros dos quartéis de Nova Iguaçu, Nilópolis e Ricardo de Albuquerque foram deslocados para o local. Embora as primeiras informações deem conta de que só quatro pessoas residiam no imóvel, a varredura nos escombros continua com o auxílio de cães da corporação.

O comandante da Defesa Civil do Estado, Leandro Monteiro, foi para o local coordenar as buscas e falou com a imprensa. “Foram localizadas três vítimas com vida, que foram removidas para o Hospital de Nova Iguaçu. Infelizmente, encontramos uma vítima masculina, já em óbito, que está sendo removida para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu. O protocolo do Corpo de Bombeiros é só encerrar as buscas após a varredura com cães. As pessoas afirmam que só havia realmente quatro vítimas no prédio”, disse Monteiro.