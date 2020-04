Samuca diz que sem isolamento Volta Redonda teria mais de cinco mil casos de Covid-19

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 11:34 horas

Volta Redonda – Em coletiva, nesta manhã de quinta-feira, 17, o prefeito Samuca Silva disse que, sem o isolamento social, o município teria pelo menos cinco mil casos confirmados para Covid-19. O prefeito disse ainda que a cidade tem 60% da população seguindo a orientação para ficar em casa.

Volta Redonda contabiliza ocupação de apenas 20% dos leitos destinados à pandemia do Novo Coronavírus. Este percentual, segundo o prefeito, não levou em consideração os leitos destinados para coronavírus reservados no Hospital de Campanha, Hospital do Idoso estão ocupados, sem contar os hospitais de Campanha, Idoso e Santa Margarida.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, garantiu durante a coletiva à imprensa, que os respiradores reservados para os pacientes com Covid-19 em Volta Redonda, comportam a demanda de pacientes, mesmo em caso de agravamento dos índices de contaminação por coronavírus.