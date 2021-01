Prefeito Alexandre Sertiotis e vice Rafa Pirô são empossados em Porto Real

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 15:41 horas

Porto Real- O prefeito eleito Alexandre Serfiotis (PSD) e o seu vice-prefeito Rafa Pirô (PSC) tomaram posse na manhã desta sexta-feira, 1º de janeiro, nos seus respectivos cargos no Executivo Municipal de Porto Real. A cerimônia foi realizada na sede da Câmara Municipal, quando também foram empossados os onze vereadores para o mandato 2021-2024: Carlos Antônio de Lima, Cláudio Luis Guimarães, Diego Graciani de Almeida, Elias Vargas de Oliveira, Fábio Nunes Maia, Fernanda Emerenciano dos Santos, Henry de Carvalho Nunes, Juan Pablo da Silva Almeida, Luis Fernando da Silva, Renan Márcio de Jesus Silva e Ronário de Souza da Silva.

Seguindo o protocolo de prevenção contra a Covid-19, o acesso ao plenário da Câmara foi restrito aos familiares e à imprensa. Do lado externo, um número considerável de pessoas aguardava ansioso para parabenizar as autoridades recém-empossadas. A população pôde acompanhar a cerimônia de posse por meio do site da Câmara Municipal e pelas redes sociais na página pessoal de Alexandre Serfiotis.

Em seu pronunciamento, o prefeito Alexandre Serfiotis citou a importância da experiência adquirida como deputado federal, das boas relações construídas na esfera federal e também estadual e que serão importantes para recolocar o município no caminho do desenvolvimento. “Tudo o que eu pude fazer em seis anos como deputado federal eu fiz. Foram mais de R$20 milhões de recursos destinados para Porto Real. Fiz muitas amizades em Brasília e construí boas relações com deputados, senadores, ministros e o presidente da República. Nossa cidade vai precisar muito do Governo Federal e do Governo Estadual, de deputados”, disse.

Alexandre também falou sobre o modo como pretende governar a cidade. “Eu e meu vice-prefeito Rafa temos uma relação de aliança, de parceria, de fidelidade um ao outro. Há muita coisa a ser feita. Precisaremos da compreensão da população, pois não vamos consertar tudo da noite para o dia. Vamos olhar como está a situação, para depois arregaçar as mangas e colocar a casa em ordem. Nós iremos trabalhar muito. Incansavelmente dia e noite, junto com os vereadores e a população. Vamos construir uma Porto Real para todos, sem distinção. Governar para todos, principalmente para aqueles que mais precisam do poder público. O povo vai entrar na prefeitura e ser respeitado, não será mais humilhado, pois a maior virtude do ser humano é a gratidão. Serei grato a todos que me ajudaram, que caminharam comigo e respeitarei todos. O povo terá as portas abertas na prefeitura”, declarou.

Um dos momentos de grande emoção durante o discurso e que levou Alexandre às lágrimas, foi a lembrança do seu pai, o ex-prefeito Jorge Serfiotis, e da sua importância para sua vida pública e política. “Deus tocou o coração do meu pai e ele me levou para a política. Eu creio, tenho fé que a cidade de Porto Real voltará a prosperar, o povo voltará a se alegrar e a ter oportunidade. Saí como deputado federal e hoje volto para ser prefeito da cidade, para continuar o legado do meu pai, do melhor prefeito de Porto Real. Que a gente possa fazer um governo de excelência, olhando para frente, em prol dos servidores, dos trabalhadores, de todos. Que Deus abençoe a nossa cidade”, concluiu.

O vice-prefeito Rafa Pirô relembrou seus dois mandatos como vereador, inclusive o período em que foi presidente da Câmara, e pediu muita paz e esperança para que cidade volte a crescer. “Hoje é o Dia Mundial da Paz. Que esse nosso mandato seja de muita paz para que possamos trazer prosperidade para nossa cidade. Que a população possa ter de novo a esperança, a oportunidade de trabalho, de saúde de qualidade, de programas sociais, enfim de melhorarem suas vidas. Nossa missão é transformar a vida das pessoas”, disse o vice-prefeito, destacando a importância da relação harmônica entre ele e o prefeito. “Aqui tem amizade e parceria. Estaremos juntos. Agradeço ao Alexandre pela confiança, à minha família, aos amigos, a todos que caminharam conosco e, acima de tudo, a Deus”.

Uma as autoridades presentes à cerimônia, o deputado federal Delegado Antonio Furtado (PSL) colocou-se à disposição do prefeito, vice-prefeito e vereadores para defender os interesses do município em Brasília. “Vamos, certamente, continuar o trabalho que Alexandre começou por Porto Real. A cidade não perdeu um deputado, ganhou um excelente prefeito, e eu estarei em Brasília para lutar pela cidade”, resumiu.

Após a cerimônia na Câmara, o prefeito e o vice-prefeito seguiram para o Palácio Municipal V de Novembro, sede do Poder Executivo, onde assinaram a ata de transmissão de cargo. Na ocasião, eles participaram de um momento de oração pedindo a proteção de Deus sobre os trabalhos que se iniciam e sobre toda a cidade.

Eleição da Mesa Executiva da Câmara

Durante a sessão de posse, também foi feita a eleição da Mesa Executiva que conduzirá os trabalhos no Poder Legislativo no biênio 2021-2022. Apenas uma chapa foi apresentada, constituída pelos vereadores Carlos Antônio de Lima (Carlinho Tchaia) – presidente; Juan Pablo da Silva Almeida – 1º vice-presidente; Fábio Nunes Maia – 2º vice-presidente; Renan Marcio de Jesus Silva – 1º secretário e Ronário de Souza da Silva – 2º secretario.

Carlinho Tchaia pregou o trabalho em conjunto com o Poder Executivo visando ao desenvolvimento da cidade. “Agradeço a Deus, à minha família, aos amigos e a todos aqueles que me confiaram os votos para que eu pudesse continuar nesta Casa de Leis e continuar o nosso trabalho em prol e benefício da nossa população. O prefeito e o vice-prefeito podem contar com todos nós vereadores, que faremos juntos um excelente mandato, para que a população ganhe esperança novamente e Porto Real volte a crescer, relatou o presidente.