Prefeito de Angra vai à Brasília para viabilizar a Marina Porto São Bento

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 13:55 horas

Angra dos Reis – O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, viajou para Brasília para buscar apoio junto ao governo federal para a viabilização da Marina Porto São Bento, que pretende requalificar o centro do município para moradores e turistas. O prefeito defendeu o projeto durante uma reunião com o secretário nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões, Lucas Fiuza, onde o assunto foi debatido de forma ainda mais aprofundada.

– Acho que evoluímos bem na questão. O governo federal acabou de resolver o gargalo da duplicação da Avenida Ayrton Senna e, agora, tenho certeza que vamos destravar o gargalo para fazer a Marina Porto São Bento, que é um dos sonhos da população de Angra para desenvolver o turismo – explica o prefeito, que estava acompanhado do secretário de Governo e Relações Institucionais, Marcus Veníssius da Silva Barbosa, e do presidente do Instituto Municipal do Meio Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), Mário Sérgio da Glória Reis.

De acordo com a prefeitura, a ideia é que a Marina Porto São Bento conte com terminal internacional para a parada de transatlânticos, marinas seca e molhada, hotel e centro de convenções, entre outras benfeitorias.

O encontro com o secretário nacional de Atração de Investimentos ocorreu para que ele conhecesse melhor o projeto e pudesse discutir mais a fundo o impasse existente com a Companhia Docas pela titularidade de área pensada para abrigar o projeto.

– Estamos plenamente alinhados com essa ideia de desenvolver o turismo da região. O que estiver ao nosso alcance para conquistar o objetivo será feito. Hoje demos um passo muito importante e estamos animados com os próximos episódios para o desenvolvimento do turismo de Angra – declarou o Lucas Fiuza.