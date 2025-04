Prefeito de Angra visita áreas afetadas e reforça apelo à população: “Fiquem em casa”

Angra dos Reis – O prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, esteve neste sábado (5) nos bairros mais atingidos pelas fortes chuvas que castigam o município desde a madrugada de sexta-feira. As regiões do Belém, Bracuí, Parque Mambucaba e Monsuaba foram visitadas pelo chefe do Executivo, que acompanhou de perto a situação da população, os abrigos montados pela prefeitura e coordenou pessoalmente as ações emergenciais de apoio.

“Desde cedo, estive nos bairros mais afetados da nossa cidade — Belém, Bracuí, Parque Mambucaba, Monsuaba. Visitei os abrigos, prestei apoio às famílias e comandei pessoalmente as ações da prefeitura para proteger vidas e minimizar os danos”, afirmou Ferreti em suas redes sociais.

Diante do cenário ainda crítico, o prefeito fez um apelo direto à população.

“Peço a todos: fiquem em casa. E, se estiverem em situação de risco, procurem um dos nossos abrigos ou entrem em contato com a prefeitura. Vamos continuar firmes, cuidando de Angra e da nossa gente”.

Angra dos Reis decretou situação de emergência neste sábado. Até o momento, mais de 340 pessoas estão desalojadas e dezenas de bairros registram ocorrências como alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios. A prefeitura segue mobilizada com equipes nas ruas, pontos de apoio ativados e assistência direta às famílias atingidas.