Prefeito de Barra Mansa cobra melhorias nos serviços da Light - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 19:39 horas

Drable disse que manutenção preventiva da concessionária tem se mostrado deficitário e piorou nas últimas semanas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, cobrou melhorias nos serviços da Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, em uma reunião realizada com representantes da empresa nesta quinta-feira (2). Segundo Drable, a manutenção preventiva da concessionária tem se mostrado deficitário e piorou nas últimas semanas. O chefe do Executivo também cobrou soluções para as sucessivas quedas de energia registradas em alguns bairros como Santa Clara, Santa Rosa, Cotiara, Km 4 e Santa Izabel.

– Embora a concessão dos serviços de energia elétrica seja de responsabilidade do Governo Federal, o município não se isenta de buscar soluções conjuntas para minimizar os transtornos ocasionados pela falta de energia. Precisamos atender a demanda apresentada pelos moradores – justificou Drable.

O encontro contou também com a presença do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, de moradores do Santa Rosa, entre eles, os vereadores Luiz Furlani e Jefferson Mamede. Na ocasião, eles apontaram a situação registrada nas Ruas Alcebíades Marins e Dr. Júlia Vergara. Nas duas vias, segundo eles, o restabelecimento de energia chega a demorar cerca de sete horas.

Mamede ainda citou a necessidade da retirada de vegetação próxima às redes de alta tensão.

– Isso vale para toda cidade, assim como a realização de um diagnóstico sobre os transformadores, já que a população cresceu e o equipamento tem sido subdimensionado – falou.

Na reunião também foi abordado o excesso de fiações de empresas de telefonia e internet regularizadas e clandestinas, instaladas de maneira inadequada. Os representantes da Light se prontificaram a realizar os serviços necessários para evitar os transtornos registrados. A promessa é que até o fim de fevereiro, todos os serviços irregulares instalados nos postes de fiação elétrica sejam cortados, tanto de internet quanto de “gatonet”.

Poda e plantio de árvores

A partir da próxima semana, equipes da concessionária, acompanhada de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizarão no bairro Santa Rosa, a poda de árvores que ameaçam a rede elétrica. Os serviços serão estendidos para as outras localidades afetadas pelo problema.

Paralelamente, será realizado um planejamento para o plantio de espécies da Mata Atlântica visando manter a preservação do meio ambiente e também um plano progressivo da atuação da Light para melhorar o atendimento no município.