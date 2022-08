Prefeito de Barra Mansa e presidente do Detran-RJ visitam área destinada à prova de habilitação

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 19:08 horas

Previsão é de que o Centro de Treinamento de Condutores entre em funcionamento ainda neste semestre, no Parque da Cidade

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu na tarde desta terça-feira, 02, a visita do presidente do Detran-RJ (Departamento Estadual de Trânsito), Adolpho Konder. Ele veio conhecer a área destinada à prova de habilitação para a condução de veículos que está sendo preparada no Parque da Cidade, no Centro.

A iniciativa permitirá que os cidadãos barra-mansenses realizem as aulas e provas práticas para a condução de motocicletas, carros de passeio, ônibus, caminhões e veículos acoplados no próprio município. Até o momento, apenas os treinos para a condução de veículos de passeio são realizados em Barra Mansa. Os demais acontecem em municípios vizinhos, o que acaba demandando maior disponibilidade de tempo e gastos dos candidatos.

A previsão é de que o Centro de Treinamento de Condutores entre em funcionamento ainda neste segundo semestre, disponibilizando 180 vagas para a realização das provas. Neste quantitativo já estão incluídas as cotas extras.

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, a iniciativa traz grandes ganhos para a cidade. “Estamos resolvendo uma antiga reivindicação dos munícipes, que precisam se deslocar para outras localidades com a finalidade de realizar as aulas e as provas de motoristas nas categorias A, C, D e E. Também existem diversas solicitações das autoescolas referentes a esta demanda. Agradeço aos deputados estaduais Marcelo Cabeleireiro e Max Lemos, que nos ajudaram nesta conquista junto ao governador Cláudio Castro”, destacou.

Sebastião da Costa, representante de uma das autoescolas do município, disse que já tem bastante tempo que os cidadãos de Barra Mansa anseiam por esta área de exames. “A habilitação sempre foi um sonho para muitas pessoas e há algum tempo vem se tornando um documento cada vez mais necessário, pois aumenta as chances de emprego. Apesar de muitos acharem caro, é algo útil e os benefícios superam os custos. O fato da cidade de Barra Mansa não possuir uma área como essa aumenta ainda mais os gastos àqueles que precisam da habilitação, isso sem falar que a questão do trânsito e da distância aumenta as incertezas e imprevistos, pois podem comprometer a realização das aulas”, destacou.

Pedro Raymundo Moreira, morador do bairro Colônia, disse que para obter a habilitação para moto teve que realizar pelo menos 20 aulas práticas, além das teóricas, todas fora de Barra Mansa. Ele lembrou que fez o exame 17 vezes até ser aprovado, o que implicou em gastos maiores. “Isso pesa no orçamento do mês. O Centro de Treinamento no nosso município facilitará muito para quem precisa da CNH”.

No período da pandemia e do pós-pandemia os serviços de delivery cresceram expressivamente, demandando a habitação de motoboys para a função, que para muitos virou sinônimo de sobrevivência econômica.