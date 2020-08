Prefeito de Barra Mansa visita obras de unidades de saúde

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 15:33 horas

Barra Mansa – o prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable acompanhou a execução de obras que estão sendo realizadas em unidades de Saúde, nesta terça-feira (04). Uma das visitas foi para verificar os serviços de reforma e ampliação do PSF (Programa Saúde da Família) do bairro Monte Cristo. A obra está orçada em R$ 306.749,88.

– Esta é uma demanda antiga da comunidade apresentada pelo vereador Wellington Pires. A Prefeitura vai duplicar o tamanho físico do PSF, assim como a sua capacidade de atendimento, oferecendo aos usuários a dignidade que eles merecem – relatou o prefeito.

Com o fim das obras, o PSF contará com recepção ampliada; consultórios médicos, odontológico e ginecológico; salas de expurgo, reunião, curativo e vacina; farmácia; áreas de circulação; dispensário; copa; banheiros masculino e feminino.

O vereador Wellington Pires, presente a visitação do prefeito, lembrou que o PSF atende moradores não somente do Monte Cristo, mas também do Jardim América, Apóstolo Paulo e parte da Santa Clara.

– A Unidade era pequena e sua estrutura física muito precária. Acredito que essas obras garantirão a melhoria na qualidade do atendimento aos usuários, assim como, nas condições de trabalho dos funcionários – disse.

Drable também esteve presente no bairro Santa Rita de Fátima, onde visitou as obras da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) junto com o subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, o vereador Elias da Corbama e a líder comunitária Andréa Abel.

A unidade tem uma área total de 205 m² e está passando por uma ampla reforma, como a adaptação de consultórios, acessibilidade para cadeirantes, novos mobiliários. A previsão do subprefeito Marco Chiesse é que as obras sejam finalizadas em 60 dias.

Andréa Leal, líder comunitária da Região Leste, comentou sobre a importância das obras.

– A reforma vai melhorar o atendimento ao usuário. Em nome dos moradores, agradeço muito ao prefeito Rodrigo Drable – concluiu.